Padres demandan a su hijo porque aún vive en la casa a los 30 años

Esta es la triste historia del puberto Michael Rotondo, quien a sus 30 años de edad aún vive bajo el abrigo de sus padres y esto ya no se lo aguantaron más. Hasta la Corte de Nueva York en Estados Unidos llegó el padre y la madre de Rotondo para lograr sacar a su hijo de la casa.

En la corte alegaron que le han dado cinco avisos para que desaloje el hogar y pueda independizarse, agregando que hasta le ofrecieron ayuda para que no sufra ninguna clase de necesidad.

Sin embargo, Michael alega que sus padres no le dieron el tiempo suficiente, a pesar de los cinco avisos y el dinero que le ofrecieron para que se vaya.

