Ni el Panini se salvó: filtran el equipo de la Selección Colombia en el álbum del mundial

Cada vez faltan manos días para ver rodar la pelota en Rusia, y sobre todo para conocer los convocados del profe Pékerman, quienes defenderán la ‘tricolor’ en la cita del 2018. Sin embargo a través de redes sociales se filtró una fotografía que detalla los 18 jugadores de la Selección Colombia.

Entre los convocados, según la fotografía que corre por internet, están los siguientes jugadores:

David Ospina, Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias, Carlos Sánchez, Frank Fabra, Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar, James Rodríguez, Giovanni Moreno, Wilmar Barrios, Radamel Falcao García, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Edwin Cardona, Yimmi Chará y Duván Zapata.

The Colombia page for the @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection #Panini #WorldCup2018 #Russia2018 #FootballCardsAndStickers pic.twitter.com/we4jbCIyzS

