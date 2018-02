Pagaron por ver Pantera Negra y la sala de cine proyecta 50 Sombras liberadas

La traición que vivieron los fans de Marvel no tiene precio, más cuando van con ánimos de ver la esperada producción de Pantera Negra, pero a cambio de eso, les proyectaron otra película.

Cuando los espectadores en la sala de cine de Atlanta, Georgia, estaban dispuestos ver Pantera Negra, se vieron obligados a ver “50 Sombras liberadas”, una de las producciones que hace parte de la saga más famosa de sadomasoquismo.

Al parecer el encargado de proyectar las cintas en la sala de cine se confundió de producción y cambiaron el personaje de Marvel por Jamie Dornan y Dakota Johnson.

Veamos este triste momento:

I never laughed so hard. I’m happy i came to the black theatre pic.twitter.com/pxdTFK4Qt3

— The Chef (Steve) (@ChefWaites) February 16, 2018