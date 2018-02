Ozzy Osbourne tranquiliza al mundo con aclaración sobre su próxima gira

Cuando Ozzy anunció su gira ‘No More Tours 2’, algunos tuvieron temor de que se tratara del punto final de la carrera del príncipe de las tinieblas, sin embargó la figura del rock aclaró los rumores que levantó su anuncio.

“No, no me estoy retirando. La gira se llama ‘No More Tours’, entonces no volveré a hacer tours mundiales. Seguiré haciendo conciertos, pero no estaré de gira por 6 meses seguidos nunca más. Quiero pasar más tiempo en mi casa”, dijo el músico a la revista Rolling Stone.

Entonces así fue como Ozzy aseguró que su retiro de la música, por ahora, no está en sus planes.