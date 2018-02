Ozzy Osbourne anuncia ‘No More Tours 2’, su gira de despedida

‘El príncipe de las tinieblas’ sigue seguirá rodando por el mundo y ahora anunció ‘No More Tours 2’, su gira de despedida, añadiendo más fechas en Norteamérica y compartiendo cartel con Stone Sour.

via GIPHY

Ozzy emprenderá su gira en Allentown, Pensilvania el 30 de agosto y culminará, hasta el momento, en Las Vegas.

Eso sí, antes de pisar Norteamérica, Ozzy llegará a Latinoamérica y Europa, donde ya confirmó presencia en festivales de España.

Ozzy’s North American tour dates:

Apr. 27 – Jacksonville, FL Welcome to Rockville

Apr. 29 – Fort Lauderdale, FL Fort Rock

Aug. 30 – Allentown, PA PPL Center

Sep. 01 – Syracuse, NY Lakeview Amphitheater

Sep. 04 – Toronto, ON Budweiser Stage

Sep. 06 – Boston, MA Xfinity Center

Sep. 08 – Wantagh, NY Jones Beach Amphitheatre

Sep. 10 – Holmdel, NJ PNC Bank Arts Center

Sep. 12 – Camden, NJ BB&T Pavilion

Sep. 14 – Bristow, VA Jiffy Lube Live

Sep. 16 – Cuyahoga Falls OH Blossom Music Center

Sep. 19 – Clarkston, MI DTE Energy Center

Sep. 21 – Tinley Park, IL Hollywood Casino Amphitheatre

Sep. 23 – Noblesville, IN Ruoff Home Mortgage Music Center

Sep. 26 – Dallas, TX Starplex Pavilion

Sep. 28 – Houston, TX Cynthia Woods Mitchell Pavilion

Sep. 30 – Albuquerque, NM Isleta Amphitheater

Oct. 02 – Denver, CO Pepsi Center

Oct. 04 – Salt Lake City, UT USANA Amphitheatre

Oct. 06 – Mountain View, CA Shoreline Amphitheatre

Oct. 09 – Chula Vista, CA Mattress Firm Amphitheatre

Oct. 11 – Los Angeles, CA Hollywood Bowl

Oct. 13 – Las Vegas, NV MGM Grand Garden Arena

Ozzy’s overseas tour dates:

May 05 – Mexico Heaven & Hell Festival

May 08 – Santiago, Chile Pista Atletica

May 11 – Buenos Aires, Argentina Geba

May 13 – São Paulo, Brazil Allianz Parque

May 16 – Curitiba, Brazil Pedreira Paulo Leminski

May 18 – Belo Horizonte, Brazil Esplanada Do Mineirao

May 20 – Rio de Janeiro, Brazil Apoteose

Jun. 01 – Moscow, Russia @ Olympiisky

Jun. 03 – St. Petersburg, Russia Ice Palace (Ledovi Dvorets)

Jun. 06 – Finland @ Rockfest

Jun. 08 – Solvesborg, Sweden Sweden Rock Festival

Jun. 10 – Donington, UK Download

Jun. 13 – Prague, Czech Republic Prague Rocks Festival, Airport Letnany

Jun. 15 – Paris, France Download Festival

Jun. 17 – Italy @ Firenze Rocks

Jun. 20 – Halden, Norway Tons of Rock Festival

Jun. 22 – Copenhagen, Denmark Copenhell Festival

Jun. 24 – Dessel, Belgium Graspop Metal Meeting

Jun. 26 – Krakow, Poland Impact

Jun. 28 – Oberhausen, Germany König-Pilsner Arena

Jun. 30 – Madrid, Spain Download

Jul. 02 – Lisbon, Portugal Altice Arena

Jul. 05 – Barcelona, Spain Rock Fest

Jul. 08 – Tel Aviv, Israel Live Park