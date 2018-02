“Es oscuro, muy oscuro”: Slipknot le pone fecha a su próximo álbum

Los fanáticos de la agrupación liderada por Corey Taylor ya ven la luz al final del túnel. El motivo de celebración se debe a lo nuevo que prepara Slipknot, y como bien lo confirmó su vocalista, será para el 2019 cuando veamos el nuevo material de la agrupación.

“Es oscuro, muy oscuro”, asegura Corey para Musik Universe, hablando de los tres temas que ya están calentando sonido:

“Es probablemente lo más autobiográfico que he concebido en años. Creo que he vivido tantas cosas en estos últimos tiempos que ahora me centro en componer sobre el lugar en el que estoy, y no en el que estuve en el pasado. Ahora compongo desde el punto de vista de alguien que ha vivido de todo, y trata de lidiar con su entorno“.

Es así como el sexto álbum de Slipknot ya empezó a tomar forma en el estudio desde el pasado mes de noviembre. Recordemos que el quinto y más actual álbum de la agrupación es “5.: The Grey Chapter“, material que conocimos hace ya cuatro años.