Óscar Naranjo, el polémico exparticipante de ‘Protagonistas’, confesó cómo ‘dejó de ser gay’

Óscar Naranjo, el polémico exprotagonista del reality del canal RCN ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, reveló a través de su canal de YouTube el ‘secreto’ de cómo ‘dejó de ser homosexual’.

En el video, Naranjo habla de cómo empezó a sentir atracción por las personas del mismo sexo desde que era un niño, algo que no cambió en su adultez.

La principal razón por la que Naranjo decidió realizar un cambio en su vida, fue Dios, así lo dejó claro en el video, en donde menciona que:

“Le dije no al homosexualismo cuando le dije ya basta diablo, no soy una mujer, soy un varón. Hoy me ven con el cabello corto, hecho un varón de Dios, transformado por la gloria de Dios”.