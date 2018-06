Con orgullo, colombianos burlan seguridad de estadio en Rusia y entran trago

Ahí estamos pintados los Colombianos.Canción: Soy Colombiano…A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas.No me dé trago extranjero que es caro y no sabe a bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero.Ay! qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. (bis)A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decia mama.Lo demas será bonito pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana.Ay! que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. (bis)Y para mí una muchacha aperladita y morena, o una rubia de ojos claros de suave piel montañera.Muchachas, música y trago de la sierra o de mi llano, Ay! que orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay! que orgulloso me siento de haber nacido en Colombia! Ay! que orgulloso me siento de ser un buen colombiano!Ay! que orgulloso me siento de ser un buen colombiano…

Publicada por Alonso Rafael Gomez Castro en Martes, 19 de junio de 2018