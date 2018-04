¡Ojalá lo encuentren! Policía publica retrato hablado y genera burlas en la web

Pese a que la policía publicó el retrato hablado con toda la seriedad del caso, las burlas no se hicieron esperar a través de las rede sociales por el tamaño que tenía la supuesta sonrisa del ladrón.

Gracias al su pequeña boca, el sospechoso es comparado con personajes como el Joker, el gato de Alicia en el país de las maravillas, Bob Esponja y el filtro de Snapchat.

Sin embargo la policía de Warwickshire se manifestó ante la imagen y aseguró que el retrato surgió de la descripción que una mujer hizo, asegurando que el sujeto le habría provocado “daños horribles”.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018