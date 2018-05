¡Es oficial! ‘Rick and Morty’ regresaran con 70 nuevos capítulos

Recientemente, Dan Harmon, uno de los creadores de ‘Rick And Morty’, generó gran polémica después de anunciar que no se sabía si la serie iba a tener una cuarta temporada, pues Adult Swim, la cadena de televisión detrás de la producción, no lo había ordenado.

Pero, tranquilos, hoy les traemos buenas noticias, Justin Roiland, otro de los creadores de la serie y voz de los personajes, afirmó que si habrá una cuarta temporada y no solo eso, muchas más, pues se vienen 70 capítulos completos de las aventuras de ‘Rick And Morty‘, que se repartirán entre varias temporadas.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP

— Justin Roiland (@JustinRoiland) 10 de mayo de 2018