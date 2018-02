Nuevos sonidos llegan a El Gallo con la banda protagonista: Three Days Grace ‘The Mountain’

Esta agrupación de metal alternativo nació en Ontario, Canadá, fundada originalmente como Groundswell en el año 1997 por Adam Gontier, Brad Walst y Neil Sanderson. En 1995 la banda decidió emprender su propio camino y se trasladó a Toronto, donde firmó su primer contrato con Jive Records.

‘Outsider’ se titula el nuevo trabajo discográfico de Three Days Grace, el cual conoceremos por completo el próximo 9 de marzo, mientras tanto nos adelantó ‘The Mountain’, single que hace parte de este ¿album y que aterriza a El Gallo de Radioacktiva:

Discografía:

1995: Wave of Popular Feeling

2003: Three Days Grace

2006: One-X

2009: Life Starts Now

2012: Transit of Venus

2015: Human

2018: Outsider