¡NOOOOOO! Muere la voz de personaje de Dragon Ball Z

Si presentamos a Unsho Ishizuka quizá muchos no tengan presente su nombre, pero si decimos Mr. Satan, pues a la mente se viene rápidamente el personaje de Dragon Ball Z.

Ishizuka, actor japonés, falleció a los 67 años y era el encargado de darle la voz a Mr. Satan, y lastimosamente perdió la batalla contra un cáncer de esófago, causándole la muerte, tal y como afirman medios internacionales.

El intérprete japonés también prestó su voz para el profesor Oak en Pokemon, llegando al anime también trabajando con desde 1997 con sus dotes para personajes como Onix y Steelix.

No obstante con esto, Unsho pasó por una de las sagas de videojuegos de Namco: Tekken, haciendo la voz de Heihachi Mishima.

Aoni has announced that their seiyuu (voice actor) Ishizuka Unshou has passed away on 13 August at 68 years old due to esophagus cancer. He had been under medical care, but no treatment had proved effective.

RIP… ご冥福をお祈りいたしますhttps://t.co/JIImjfQ50q pic.twitter.com/LxVpnsA34K

— 黒凧 BlackKite (@bk2128) 17 de agosto de 2018