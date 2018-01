Noel Gallagher demostró que para el fútbol es un “paquete”

Aunque el mayor de los hermanos Gallagher demuestre que es hincha ferviente del Manchester City, eso no significa que su talento para el fútbol sea el mejor.

El ex Oasis fue invitado al programa ‘Soccer AM’ en compañía de sus hijos, donde demostró que sus dotes con el balón no son tan precisos, y ni ahblar de su puntería.

Tanto Noel como sus hijos fueron sometidos al ‘Volley Challenge’, reto que consistía en meter gol de media volea después de recibir el balón de un trampolín. Sin embargo no todo fue malo para la familia Gallagher, ya que sus pequeños hijos dejaron claro que para rematar al arco tiene talento.

VOLLEYS: Noel Gallagher and his family take on the Volley Challenge! His young lad scores the best goal of the lot 👌 pic.twitter.com/HdkDHQs7lw

— Soccer AM (@SoccerAM) January 28, 2018