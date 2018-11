¿Por qué no es rentable grabar porno con colombianos? Amaranta Hank lo explica

Recientemente, la actriz porno colombiana Alejandra Umaña, conocida en la industria como Amaranta Hank, compartió en su canal de Youtube un video en el que explica por qué considera que hacer porno con los colombianos es muy difícil.

La colombiana cuenta en su video que en dos oportunidades intentó ser directora de videos porno en Colombia para mandarlos a diferentes productoras alrededor del mundo, sin embargo, Hank catalogo la experiencia como un ‘fiasco’:

“En Colombia no he conseguido buenos actores porno y el tamaño del pene en Colombia no es como lo estaba buscando”.