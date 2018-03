No digan que no les avisamos: recomendaciones para el concierto de Depeche Mode

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y LOGISTICA

Toda la información del concierto puede ser consultada en las redes sociales @moveconcertsco o a través del numeral #DepecheModeColombia

En caso de presentar problemas de conectividad el día del evento, puede encontrar toda la información offline en la APP de MOVE CONCERTS, disponible para IOS y Android.

BOLETAS

Últimas boletas disponibles en http://www.primerafila.com.co o en las taquillas de Cine Colombia a nivel nacional.

• SPIRIT $370.000 + cargos por servicio de Primera Fila.

• REVOLUTION $200.000 + cargos por servicio de Primera Fila.

HORARIOS

• Ingreso a pre filtros: 11:00 am

• Apertura de puertas: 4:30 pm

• Artista invitado nacional ESTADOS ALTERADO 7:30 pm

• DEPECHE MODE: 8:45 PM

• Fin del concierto: 11:00 p.m. aproximadamente.

INGRESOS

• Para la localidad SPIRIT será por la Avenida la Esmeralda (frente a la Biblioteca Virgilio Barco).

• Para la localidad REVOLUTION será por la Avenida Calle 63.

• El acceso de las personas que adquirieron su paquete EXPERIENCE será por la puerta 4, ubicada sobre la avenida la Esmeralda (Frente a la biblioteca Virgilio Barco).

• La entrada para ACREDITACIONES DE MEDIOS Y PRENSA será por la puerta 4, ubicada sobre la Avenida la Esmeralda (Frente a la Biblioteca Virgilio Barco).

• El ingreso para las personas con DISCAPACIDAD o MOVILIDAD REDUCIDA, será por la puerta número 4, ubicada sobre la Avenida la Esmeralda (frente a la Biblioteca Virgilio Barco). Deben ingresar con un adulto responsable o acompañante y las dos personas deben tener su boleta de ingreso, solo se permite un acompañante por persona con discapacidad o movilidad reducida, y serán ubicados en una zona especial junto con su acompañante.

SERVICIOS

PARQUEADERO

Recomendamos hacer uso del servicio público de transporte, servicios de taxi o vehículos de transporte privado, en caso de llevar vehículo se dispondrá del servicio de parqueadero en:

• Biblioteca Virgilio Barco.

• Parque Simón Bolívar.

• Centro de Alto Rendimiento.

• Museo de los Niños.

• Plazoleta de Artesanos.

Recomendamos consultar previamente tarifas y horarios directamente en los parqueaderos.

BAÑOS

• Para comodidad de los asistentes se han instalado baterías de baños en las zonas de pre-filtro para ambas localidades.

• En la localidad SPIRIT los baños se ubicarán en el costado NORTE y SUR de la plazoleta de eventos.

• En la localidad REVOLUTION los baños se ubicarán en el costado SUR de la plazoleta de eventos.

PUESTOS DE SALUD

Cada localidad contará con un punto de atención equipado para atender eventualidades de salud de los asistentes.

ZONA DE BIENESTAR

Al interior del evento los asistentes podrán contar con servicio de comidas y bebidas y puntos de encuentro, recomendamos disponer de dinero en efectivo ya que en la zona no hay cobertura de cajeros automáticos.

MERCHANDISING

Al interior del evento los asistentes podrán adquirir merchandising oficial de la banda en ambas localidades.

TAQUILLA

El operador de boletería es Primera Fila y estarán ubicados en la puerta 4 sobre la Avenida la Esmeralda frente a la Biblioteca Virgilio Barco. La taquilla estará habilitada desde las 10 am hasta las 8:30 pm.

ACREDITACIONES

El punto de acreditaciones estará ubicado en la puerta 4, sobre la avenida La Esmeralda, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, para reclamar la acreditación debe haber cumplido con el protocolo de acreditaciones de MOVE CONCERTS y presentar el documento de identificación, no se permiten ingresos de invitados adicionales, ni personas sin boleta. El horario para retirar acreditaciones será de 12 md hasta las 7 pm.

SEGURIDAD

RESTRICCIONES PARA INGRESO

La edad mínima para ingreso es de 14 años.

• Por seguridad de los asistentes, no se permitirá acampar en las zonas aledañas al lugar del evento.

• No se permite el ingreso de sombrillas.

• No es permitido el reingreso al lugar del evento. Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

• No se permite el ingreso de botellas de plástico.

• No se permite el ingreso de cadenas, billeteras con cadenas, chaquetas con taches.

• No se permite el ingreso de encendedores, fósforos.

• No se permite el ingreso de bengalas o fuegos pirotécnicos.

• No se permite el ingreso de comidas y bebidas

• No se permite el ingreso de bancos ni sillas portátiles

• No se permite el ingreso de latas, ni envases de vidrio

• No está permitido el ingreso de armas, elementos corto punzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes.

• Por recomendación de las autoridades no se permite el ingreso de personas en visible estado de embarazo.

• No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

• No está permitido fumar.

• No se permitirá ingreso de cámaras de video o grabadoras de audio de ningún tipo, ni cámaras fotográficas profesionales (lente intercambiable), o selfie sticks, drones, dispositivos láser.

• Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por parte del equipo de seguridad y control del concierto y no se permitirá el ingreso al portador.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Recomendamos abrigarse adecuadamente. El lugar del evento presenta bajas intempestivas de temperatura. Llevar guantes, chaquetas impermeables, botas, (sombrillas no están permitidas en el evento, recomendamos el uso de impermeable) y sobre todo zapatos cómodos con suela de goma, evite tacones. No olvide aplicarse bloqueador solar si llega temprano. El evento es al aire libre.

• No olvide llevar documentos de identificación, le pueden ser requeridos al ingreso. Así como carné de EPS.

• Recuerde hidratarse constantemente.

• Prográmese para llegar temprano: es viernes y el tráfico de la ciudad es pesado. El pre-ingreso al lugar le permitirá estar cómodo y tranquilo esperando el show. El ingreso del público para el concierto será desde las 4:30 p.m., artistas invitados desde las 7:30 p.m. No podemos asumir responsabilidad si por motivos ajenos llega tarde al show.

• Recomendamos seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y logística, ellos estarán debidamente uniformados e identificados. No entregue sus boletas a ninguna otra persona.

• Tan pronto ingrese al lugar del evento, encontrará unos tótems informativos y de punto de encuentro. Informe a su grupo sobre este lugar en caso de que alguien se extravíe. Recuerde que la señal de celular tiende a fallar en los eventos masivos.

SOBRE EL CONCIERTO EN COLOMBIA

Fecha: Viernes 16 de marzo de 2018

Lugar: Parque Simón Bolívar

Aforo: 14.000 personas

Horario: Puertas 4:30 p.m. Invitado nacional 7:30 p.m. DEPECHE MODE: 8:45 p.m.

Edad Mínima: 14 años.

