No era su amigo el gordo: Pokémon revela el hombre que inspiró la figura de Snorlax

Si en su grupo de amigos estaba ese que compartía los mismos rasgos físicos de Snorlax, pues en parte tiene algo que ver con este personaje de Pokémon que al parecer es un oso, que con más de 1.000 toneladas, sui poder es dormir en los caminos, bloqueando el paso a los viajeros.

Bien, pues resulta que Snmorlax no está basado en un oso gigante (vivimos engañados) sino en un humano: Koji Nishino, quien trabaja para Game Freak.

Según explicó el ilustrador Ken Sugimori, fueron los rasgos de Nishino quienes inspiraron la figura del pkémon, y si lo vemos bien, pues es innegable que tanto la criatura de la serie es igual a Koji:

OH MY GOD THEY REFERENCED THE SNORLAX THING 7 YEARS AGO

THEY WEREN’T KIDDING pic.twitter.com/NKEwwSVZS0

— WAFFLOES (@ricetactician) May 31, 2018