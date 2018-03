Músico vietnamita asesinó a una amiga por intentar ‘exorcizarla’

Chau Viet Cuong, un cantante pop vietnamita, fue enviado a prisión en Hanói, acusado de haber asesinado a una amiga de 20 años, por introducirle 33 dientes de ajo por la garganta, con la excusa de liberarla de los ‘espíritus malignos’ que pensaban habían poseído su cuerpo.

Cuong, de 40 años, estaba consumiendo drogas junto a sus amigos en la casa de uno de ellos, cuando ocurrieron los lamentables hechos.

Cuando la fiesta estaba en su punto máximo, los asistentes empezaron a alucinar e imaginar que estaban siendo poseídos por seres malignos y decidieron que debían realizarse un ‘exorcismo’, razón por la cual Chau Viet Cuong salió y compro una gran cantidad de ajos.

El cantante y sus amigos, empezaron a introducirse los ajos en la boca, pero en un momento, Cuong, para asegurarse que el exorcismo sirviera, decidió sostener a su joven amiga por la fuerza e introducirle ajos por la garganta, obstruyendo totalmente sus vías respiratorias y causándole la muerte por asfixia.

Cuando le realizaron la autopsia a la joven, encontraron 33 dientes de ajo en su garganta.

The singer had been under the influence of drugs and it led him to hallucinate that the woman had been possessed. In an sudden turn of events, an exorcism done by the singer led to the death of the girl#ThursdayThoughts #real #Hollywood https://t.co/E8AKHvek00

— Meaww (@meawwofficial) 8 de marzo de 2018