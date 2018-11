Mujer sufrió matoneo en el colegio por ‘fea’ y ahora luce irreconocible

Una joven suiza de 24 años identificada como Celine Centino decidió que lo mejor que podía hacer para que dejaran de tratarla de fea era realizarse cirugías plásticas para cambiar su aspecto, algo que le ha costado hasta hoy 50.000 francos suizos (158 millones de pesos).

Centino, quien es actualmente una estrella de Instagram, fue tan matoneada por sus compañeros de colegio, que muchas veces evitó ir a clases para no seguir recibiendo insultos o que la trataran de fea, así lo informó Daily Mail.

La joven, quien trabaja como peluquera, se realizó su primera operación estética en el 2013, algo que desde el primer momento la hizo muy feliz.

Desde que la joven se realizó su primera operación, no pudo parar. Hasta el día de hoy tiene las siguientes cirugías:

Aumento de senos (3 veces)

Rinoplastia

Rellenos de mejillas

Rellenos de labios

Rellenos de barbilla

La joven de 24 años siempre quiso tener los senos como Pamela Anderson para que se pudiera sentir “bella y tener una vida normal sin ser juzgada”, razón por la que pasó de talla 34A a la 34FF de busto.

Celine dijo al medio que:

“Ahora me siento muy bien conmigo misma y finalmente estoy feliz de poder vivir la vida que siempre quise. Además, me hace sentir más fuerte de lo que era antes. Si alguien dice algo malo de mí, no me importa; ya nadie puede hacerme daño”.