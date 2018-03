Mujer semidesnuda entra a discoteca montada a caballo y genera un total caos

Mientras las personas disfrutaban de unos tragos en el club nocturno Mokai Lounge, ubicado en Miami, una mujer apareció semidesnuda sobre un caballo, protagonizando una entrada majestuosa.

Sin embargo, según New York Times, la jinete generó indignación, pues según expertos en el tema, “Era peligroso para este animal, era peligroso para el público, era inhumano.

Y sí terminó siendo peligroso pero para la mujer, quien sufrió una caída después de un arrebato del equino, quien la tumbó al piso ante la mirada de los asistentes.

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a

— Joel Franco (@OfficialJoelF) March 9, 2018