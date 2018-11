Mujer encontró el celular de un esposo infiel y llamó a la esposa para contarle todo

Una mujer barranquillera identificada como Carmen Acosta, se encontraba en un centro comercial de la ciudad cuando halló un celular en uno de los cojines de las sillas de una tienda de ropa, así lo informó Monitor Expresso.

La curiosa mujer decidió tomar el celular y revisarlo, para ver si podía dar con el dueño o alguien cercano a él, razón por la que empezó a abrir las conversaciones de WhatsApp, momento en el que notó que el hombre hablaba de manera cariñosa con más de una mujer, por lo que concluyó que el hombre le era infiel a su esposa, de quien tenía una foto de fondo de pantalla.

Acosta logró dar con el nombre de la esposa del esposo infiel y decidió llamarla.

Liliana Pérez, esposa del marido infiel, recibió la llamada de Acosta mientras estaba en el trabajo y cambió de manera inmediata la imagen que sostenía de su compañero de vida.

La mujer contó para el medio que:

“Yo estaba normal en mi trabajo, me entró una llamada de un número desconocido y era mi marido diciéndome que había botado el celular y que lo iba a reportar, minutos después me entró una llamada del celular de mi marido, yo dije bueno lo encontró, pero no, era una señora que me dijo que se lo había encontrado y que quería devolverlo pero que le daba ‘cosa con ella’ no mostrarme algo que había encontrado en el celular”.