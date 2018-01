Mujer compró unos jeans online pero le llegaron con una desagradable sorpresa

Christie Evans fue la mujer que decidió pedir en línea unos jeans marca Nordstrom, pero cuando el paquete llegó a su casa se encontró con un regalito que venía con su prenda.

Evans desempacó los jeans, se los probó frente al espejo, y cuando metió la mano en uno de los bolsillos, sitió otra prenda allí, que resultaron siendo unas tangas.

Lo peor del “encime” que le llegó con su pedido, es que la penda interior estaba usada y embutida dentro del bolsillo. Como era de esperarse, la mujer se quejó a través de su cuenta de Twitter, citando en su trino a la prestigiosa marca Nordstrom:

La marca no demoró en responder, admitiendo su culpa pero ofreciendo soluciones para reparar el problema:

We understand your frustration and don't think that any amount of compensation can make this right. Instead, we'd like to get to the root of the problem, and address those areas of opportunity missed. Please DM us your order number so we can follow-up on this, if interested.

— Nordstrom (@Nordstrom) January 10, 2018