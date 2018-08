Mujer borracha trata de ‘perros hps’ a policías en Bogotá

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, un video en el que se ve a una vulgar mujer en estado de embriaguez insultar y golpear a dos policías, luego de que fuera detenida por conducir ebria y atropellar a los uniformados.

En las imágenes, se puede escuchar a uno de los policías decirle a un familiar de la mujer, que va a judicializarla porque atropelló a su compañero e ignoró la señal de pare en la central de Corabastos.

Durante todo el video, se puede ver a la grosera mujer insultar sin parar a los uniformados, además, también les lanza patadas y escupe a uno de ellos.

En el momento de los hechos, la mujer se encontraba con su hijo de 14 años, quien en varias oportunidades le dice:

El vergonzoso hecho, se suma a los casos de ‘Usted no sabe quién soy yo’, pues durante todo el tiempo, se escucha a la mujer denigrar a los policías y sentirse orgullosa de sus posesiones.

“Muerta me lleva de mi conjunto, donde compré y no en arriendo como usted […]. Yo no me ganó un mínimo como usted, perro hp”.