¡Muchos cayeron! Noticias falsas que se anunciaron el primero de abril

Cada primero de abril, se celebra en Estados Unidos, Polonia, Francia, Australia y Reino Unido, el April Fool’s Day, un día en donde las personas se inventan bromas unas entre otras. La celebración no es ajena a las grandes empresas, pues aprovechan este día para engañar a sus consumidores y darse a conocer con una excelente forma de marketing.

Las noticias falsas y la publicidad engañosa son lo que más realizan las grandes compañías en esta fecha.

Recientemente, algunas de estas compañías han promocionado a través de Internet, productos que se ven increíbles y fuera de lo común, pero que son totalmente falsos. A continuación les mostramos algunas de ellas:

Burger King promocionó una Hamburguesa Whopper muy rara, con sabor a chocolate:

Coca Cola con sabor a aguacate o carbón:

Calling all Insta-loving millennials! Today we’re excited to introduce three gram worthy flavours… Coca-Cola Zero Sugar Avocado, Sourdough and Charcoal. Ready to give them a try? #CocaColaBrunchGoals #LifeGoals #Brunchclub #FoodGoals #Drinkspiration #BrunchSquad #AvoSquad pic.twitter.com/eEsOj578Vn

— Coca-Cola GB (@CocaCola_GB) 1 de abril de 2018