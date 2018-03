Motociclista llama ambulancia desde el techo del auto que lo arrolló

Las cámaras de vigilancia de la ciudad brasileña de Jandira, registraron el momento en que Guilherme Souza de Oliveira, de 28 años, un motociclista, fue golpeado de frente por un carro que iba a alta velocidad.

En el video, grabado el mes pasado, se muestra la manera en la que el automóvil, de color amarillo, estrella de frente a la moto, dejándola totalmente destrozada y haciendo levantar al hombre sobre el techo del auto, lugar desde donde decidió llamar a los servicios de emergencia.

Aquí el video:



Algunos testigos del hecho, también compartieron los hechos a través de imágenes:

Motorcyclist calls ambulance to own accident after being thrown onto car roofhttps://t.co/Ang4dr3owQ pic.twitter.com/rfzZKsRMUZ

— Daily Mirror (@DailyMirror) 13 de marzo de 2018