Mick Jagger confirma que se encuentra trabajando en lo nuevo de The Rolling Stones

Solo restan días para que The Rolling Stones emprenda su gira por Europa, pero no van solos, el público de Reino Unido tendrá la fortuna de disfrutar los shows con teloneros como Liam Gallagher, Florence + The Machine y Richard Ashcroft.

Consultado por Independent IE, la voz de los Stones admitió que se encuentra muy contento con los planes de la banda y la gira que les espera, y por esta razón agregó que ya está trabajando en las nuevas letras de la agrupación.

Descartando algún trabajo en solitario, Jagger admitió que dedica su tiempo a la banda: “Es sobre todo para los Stones en este momento”, agregando que está en pleno proceso creativo.

Además de esto y para fortuna de los fans de The Rolling Stones, Mick aseguró que el retiro no está dentro de sus planes.