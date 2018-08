Michael Jackson: 10 canciones inolvidables del rey del pop

Michael Jackson, conocido como el rey del pop, estaría cumpliendo 60 años hoy, por eso, hoy su legado y música se apoderan del Planeta Rock, pues sus letras, bailes y su voz marcaron la historia de la música del siglo XX.

Escogimos las 10 canciones más especiales e importantes del rey del pop en orden cronológico. ¿Cuál es su favorita?

“I want you back” (1969) Durante su etapa con “The Jackson 5”



“Off the wall” (1980)



“Thriller” (1982)



“Billie Jean” (1983)



“Beat it” (1983)



“Bad” (1987)



“Smooth criminal” (1988)



“Heal the world” (1992)



“They don’t really care about us” (1996)



“You rock my world” (2001)