Mia Khalifa reveló el verdadero motivo por el que dejó el cine porno

Fueron varios los mitos que hablaron sobre las razones por las que Mia Khalifa dio un paso al costado y decidió dejar la industria del cine para adultos. Sin embargo, 2 años después de decirle adiós, la ahora comentarista deportiva habló al respecto.

La mujer nacida en Beirut confesó las verdaderas razones:

Mirando hacia atrás, no sé en qué estaba pensando…tenía 21 años y era tonta”, reveló Khalifa al podcast “The Foward”, añadiendo que gracias a la fama que alcanzó pudo darse cuenta que debía despedirse de la industria: “Tan pronto como empecé a ganar popularidad, fue cuando me di cuenta que tenía que salir de ahí. Eso no era lo que estaba tratando de hacer. Solo quería soltarme y rebelarme un poco”.

De paso también aceptó que las amenazas de parte del estado islámico fueron grandes motivos para alejarse del entretenimiento para adultos.