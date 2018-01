Mia Khalifa es golpeada contundentemente por una luchadora en uno de sus pechos

La ex actriz porno pagó con dolor sus declaraciones en contra de la lucha libre, pues aseguró en el programa ‘War of the Genders 2’ que “la lucha libre para mujeres es vergonzosa”.

Las opiniones de Mia llegaron a oídos de la luchadora Thunder Rosa, quien sometió a la ahora presentadora a un arduo entrenamiento físico.

Aunque no solo fueron ejercicios, ya que todo finalizó de la manera más dolorosa posible, y la misma Mia Khalifa pagó los platos rotos de sus palabras cuando Thunder la golpeó en uno de sus pechos.