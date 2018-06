¿Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo fueron juntos a un partido de béisbol?

Para nadie es un secreto que Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo, son tres de los mejores jugadores de fútbol, por no decir que son los más buenos, y por ese motivo, muchas personas quieren ser como ellos, no solo en la manera de jugar, sino también en la apariencia.

En las últimas horas, se ha vuelto viral en las redes sociales, una imagen en donde se ve a imitadores de los jugadores de fútbol, asistiendo el pasado domingo al estadio de los Mets de Nueva York para ver un partido de béisbol.

Aunque el parecido no es muy grande, las redes sociales sí que han podido sacar provecho de la curiosa foto.

Aquí algunas de las capturas que le hicieron al trío de imitadores:

Oh wait, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo and Lionel Messi watching a baseball game between Yankees-Mets together?🤔 pic.twitter.com/mJy6FrfXOW

— Roro O’Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) 11 de junio de 2018