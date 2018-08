El meme que mandó la FIFA con la fotografía de Macalister Silva

La primera mano del fútbol global destacó la celebración del jugador de Millonarios, David Macalister Silva por los partidos de vuelta de los 16avos de la Copa Conmebol Sudamericana 2018 en el partido Millonarios VS General Díaz.

El partido, donde los azules consiguieron la clasificación en casa. En el cuarto gol, que consiguió Macalister, se acercó a uno de los fotógrafos para pedirle su cámara y así poder tomarle una fotografía a su familia que se encontraba en la tribuna.

Mientras esto pasaba, otro de los fotógrafos retrató al jugador y así fue como la FIFA utilizó la fotografía para agregarle el texto: When the weekend comes into view (Cuando el fin de semana entra a la vista).