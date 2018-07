El meme del ‘novio distraído’ se vuelve realidad

Un par de amigas de paseo por Italia fueron las encargadas de convertir accidentalmente el meme del novio distraído en realidad. Pues Amahle intentaba tomarle una fotografía a su amiga Trishna en Venecia, Italia, pero hubo un pequeño detalle que llamó la atención de ambas.

Yall my friend was just tryna take a pic with her ice cream but something about it looked too familiar sdjkjjsj 💀💀 pic.twitter.com/RRoe8B2IZ9

Sin embargo Trishna, la protagonista de la foto pide disculpas a través de Twitter, pues no tenía ni idea de que la pareja se encontraba detrás de ella mientras le tomaban la foto, dice que ella solo estaba posando.

I honestly have no idea who the couple is behind me. Thank you though for the Kylie comment although I wasn’t at all posing❤

— another brown child (@trishnapema) 7 de julio de 2018