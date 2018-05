Las novedades esta vez las trae la agrupación liderada por Dave Mustaine, que anticipó la reedición de lujo de su disco debut “Killing Is My Business… And Business Is Good!” del año 1985, por eso ya nos muestran la versión de “The Skull Beneath The Skin” del 2018.

Será el 8 de junio cuando podamos ver registros en vivo, material remasterizado y mezclado de la edición expandida del disco que viene acompañado con el subtítulo de “The Final Kill”.