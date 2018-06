Marvel Studios mostró un avance de “Avengers 4” en CineEurope

La suerte fue para los espectadores del CineEurope, una conferencia de expositores donde se pudo ver el primer adelanto de “Avengers 4”, producción que llega a los cines del mundo el próximo 3 de mayo de 2019.

Quienes esperaban un tráiler o adelanto de furor puro, pues se tuvieron que conformar con un featurette entre bastidores con algunas imágenes del equipo.

@ManaByte A4 featurette has been shown today at CineEurope. “We are going to see our characters make an effort to become a true team with one another”. pic.twitter.com/wjdc3ANpXb

— Nikita Byrkin (@mrbyrkin) June 13, 2018