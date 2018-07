¡Mañana llega nuestra selección Colombia a Bogotá después de su paso por Rusia 2018!

Los jugadores de la selección Colombia llegarán mañana jueves 05 de Julio en la mañana a la capital del país, y serán homenajeados en el estadio El Campín. El alcade Enrique Peñalosa confirmó el recibimiento del equipo de jugadores y su cuerpo técnico después de su gran debut en el mundial de Rusia 2018.

De igual manera el mandatario de la ciudad hace una invitación abierta a todos los ciudadanos que quieran participar de este recibimiento mañana a las 10:00 am en el estadio El Campín. Desde las 9:30 am las puertas del estadio estarán abiertas, la entrada no tiene ningún costo. La caravana con los jugadores iniciará desde el aeropuerto El Dorado por la calle 26 hasta la carrera 50, y de allí a la calle 63 hasta llegar finalmente al estadio El Campín.

¡Prográmese para recibir a estos cracks que hicieron soñar, gritar y llorar a un país entero!