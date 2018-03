Maldita leyenda: Foo Fighters se suma a los mensajes de despedida a Stephen Hawking

La muerte de Stephen Hawking demostró que este icono de la astrofísica era admirado por el mundo entero, y los mensajes de amigos, familiares y admiradores así lo ha demostrado.

Poe este motivo no es extraño que diversas figuras empleadas en diferentes campos lamenten la partida de Stephen Hawking, y por eso los Foo Fighters estuvieron ahí para dejarle un mensaje incluyendo un piropo muy a su estilo:

"Remember to look up at the stars and not down at your feet" – RIP Stephen Hawking you fucking legend.

— Foo Fighters (@foofighters) March 14, 2018