Los rumores de un nuevo disco de AC/DC junto a Axl Rose crecen

Los rumores de que la banda de hard rock australiana, AC/DC, sacará nuevo material junto al vocalista de la legendaria agrupación Guns N’ Roses, Axl Rose, cada vez crecen más y esta vez fue por cuenta de Angry Anderson de Rose Tattoo.

Según reveló Anderson, frontman de la banda australiana Rose Tattoo, para el medio de The Rock Pit, Angus Young le habría confirmado en una charla, que está trabajando en nueva música para AC/DC con Axl Rose en la voz.

El líder de Rose Tattoo dijo:

“Hablé con Angus a comienzos de año cuando abrimos para Guns N’ Roses. A Angus y a mí nos invitaron en los bises y le dije: ‘¿qué vas a hacer?’, y me respondió ‘amigo, estoy escribiendo un nuevo disco’. De inmediato le pregunté quién estaba en la banda, y me dice Axl”

El músico agregó:

“Brian no está, tampoco Phil (Rudd), Cliff (Williams), y lamentablemente Malcolm ya no está. Y sí, es triste que la formación original ya no esté con nosotros, pero todo esto se trata de las canciones y la gente que los ha apoyado durante toda su carrera que quiere seguirlas escuchando. A la gente le debemos eso, así que se trata de una deuda de gratitud, nos apoyaron y nosotros a ustedes. Angus no necesita el dinero, pero tiene claro que hay millones de personas en el mundo que quieren escuchar las canciones de ACDC tocadas en vivo”.