Para los que dicen que “el rock está muerto”, Dave Grohl les trae la respuesta

No hay año o día que pase en el que se advierta que el rock ya va a morir, pero este 2018, Dave Grohl, líder de Foo Fighters y uno de los mayores exponentes del género, mandó u contundente mensaje a quienes aseguran que el rock ya está en las últimas.

Tal parece que a Grohl no le preocupan muchos los rumores, ya que en su opinión, el rock sigue su camino sin parar:

“Cada vez que saco un disco, me preguntan qué se siente ser ‘uno de los últimos’. Pero miro a mi alrededor y hay un sinfín de bandas de rock. Me acuerdo que di una entrevista en Londres hace 2 años en donde el periodista me preguntó ‘¿No te sientes obsoleto? La mayoría de los grupos de hoy no tienen guitarra ni batería’. Y después agotamos dos noches en el Wembley Stadium”.