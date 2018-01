A los 46 años muere Dolores O’Riordan, la voz de The Cranberries

Una devastadora noticia para el mundo de la música: la cantante y líder de The Cranberries murió a sus 46 años este lunes en Londres.

Aunque aún no se determina la causa de su deceso, su familia publicó un corto comunicado donde se muestra “devastada” por la muerte de la intérprete.

Dolores Mary Eileen O’Riordan Burton hizo parte de The Cranberries desde 1989, banda con la que consiguió el éxito gracias a trabajos como No Need to Argue o Everybody else is doing it, so why can’t we?.