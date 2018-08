Lollapalooza 2018: Conozca los horarios y siga la transmisión en vivo

Mire los sets de Jack White, Arctic Monkeys, The Weeknd, Vampire Weekend, St. Vincent, The National, CHVRCHES, Greta Van Fleet, BROCKHAMPTON, y más.

Lollapalooza transmitirá en vivo algunas de las actuaciones de este fin de semana y lo pueden ver dando clic ¡AQUÍ!

HORARIO OFICIAL DE LOLLAPALOOZA (CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS)

Jueves, Aagosto 2:

06:05 – Franz Ferdinand (1)

06:05 – LANY (2)

07:00 – Khalid (1)

07:05 – CHVRCHES (2)

08:10 – Rezz (2)

09:00 – Arctic Monkeys (1)

Viernes, Agosto 3:

02:10 – Cuco (2)

02:10 – Tyler Childers (3)

03:00 – The Wombats (2)

03:15 – Rebelution (1)

03:20 – G Herbo (3)

03:45 – Terror Jr. (2)

04:10 – Taylor Bennett (3)

04:45 – James Bay (2)

05:00 – Valentino Khan (3)

05:35 – Tyler the Creator (1)

06:00 – Alan Walker (3)

06:30 – Greta Van Fleet (2)

06:45 – Post Malone (1)

07:00 – Rusko (3)

07:30 – BØRNS (2)

07:45 – Walk the Moon (1)

08:00 – Malaa (3)

08:30 – Tycho (2)

08:45 – The National (1)

09:00 – Dillon Francis (3)

09:30 – BROCKHAMPTON (2)

Sábado, Agosto 4:

02:10 – Sir Sly (1)

02:10 – lovelytheband (3)

02:55 – Amy Shark (2)

03:00 – Charlotte Cardin (1)

03:00 – Pale Waves (3)

03:30 – Bomba Estereo (2)

03:45 – LOUDPVCK (3)

03:50 – ARIZONA (1)

04:30 – Catfish and the Bottlemen (2)

04:30 – K?D (3)

04:55 – Autograf (1)

05:30 – LL Cool J (2)

05:30 – Ghastly (3)

06:30 – GoldLink (2)

06:30 – Zomboy (3)

06:35 – Logic (1)

07:00 – Daniel Caesar (2)

07:40 – St. Vincent (1)

07:45 – Illenium (3)

08:45 – The Weeknd (1)

08:45 – Vampire Weekend (2)

08:45 – Zedd (3)

09:20 – Tash Sultana (3)

Domingo, Agosto 5:

02:10 – The Regrettes (1)

02:10 – The Coronas (2)

02:45 – Freya Ridings (3)

03:30 – Kali Uchis (2)

03:30 – Chris Lake (3)

03:35 – Anderson East (1)

04:15 – Ekali (3)

04:30 – Lykke Li (1)

04:30 – The Vaccines (2)

05:00 – Herobust (3)

05:30 – Gucci Mane (1)

06:00 – Sabrina Claudio (2)

06:00 – TroyBoi (3)

07:00 – Manchester Orchestra (2)

08:00 – Chromeo (2)

08:45 – Jack White (1)

08:45 – Galantis (3)

09:00 – ODEZSA (2)