Lo volvió a hacer: La sensual foto con la que Emily Ratajkowski enciende las redes sociales

La actriz y modelo británico-estadounidense, Emily Ratajkowski, mostró a través de su cuenta de Instagram, una sensual foto en donde presume su torneada silueta, la cual generó la admiración y lujuria de sus admiradores y seguidores.

En la foto, se ve a la hermosa mujer de 27 años lucir un diminuto bikini, el cual hace que su cola se vea de manera muy atractiva.

Aquí la sensual foto:

La modelo también publicó un video bailando, el cual también ha generado varias reacciones en Internet:

I miss Mykonos but I miss Kat’s Mykonos mood the most #inmyfeelings pic.twitter.com/vy8G4jRzSC

— Emily Ratajkowski (@emrata) 9 de julio de 2018