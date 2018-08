Lo valiente que fue Jaime Valderrama al meter su mano en la caja misteriosa

#AliadosRadioacktiva

A propósito del día del Rock, Don Tetto fue invitado al programa en vivo de la gente de Coca-Cola For Me: Show Me The Bubbles.

Durante el programa, Don Tetto no solo hablo de sus proyectos y cantó sus clásicos, sino que jugó ‘la caja misteriosa’, un juego en el que los integrantes de Don Tetto, teniendo los ojos vendados, debían adivinar el objeto que tocaban.

Jaime Valderrama y Jaime Medina, bajista y baterista respectivamente, pusieron a prueba su sentido del tacto en este reto y adivinen, ¿quién ganó?