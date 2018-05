A lo Peter Parker, sujeto le pidió matrimonio a su Mary Jane

Tal cual la escena donde la amada de Peter Parker, Mary Jane, retira la mitad de la máscara del arácnido para poder sellar con un beso todo su amor.

Sin embargo en la escena que ahora revivió un joven, lo que él pide es que su amada lo acompañe a los clásicos bailes de graduación.

“Ir a la fiesta de graduación con el chico más maravilloso“, escribió la Jenna McIntosh, quien compartió las fotografías a través de su cuenta de Twitter:

going to prom with the most MARVELous boy ♥️ pic.twitter.com/5xXYtvvDCr

— jenna mcintosh (@Jenna_mcintosh9) May 17, 2018