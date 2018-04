‘Lives’, el nuevo single de Daron Malakian, guitarrista de System of a Down

Luego de una década, Daron Malakian, el guitarrista de System Of a Down, regresó a trabajar en su banda y proyecto alternativo, Scars on Broadway.

Recientemente, el músico anunció el lanzamiento de ‘Lives’, su nuevo single, a través de sus redes sociales, y hoy, ya está disponible en las plataformas digitales.

Malakian escribió el siguiente mensaje en la publicación en donde hizo oficial el lanzamiento de ‘Lives’:

“Somos la gente que fue apartada de la historia. Somos la gente que existe en la victoria”.

Así suena Scars on Broadway versión 2018: