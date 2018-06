Limpien sofá y prepárense para los estrenos que trae Netflix en julio

La plataforma streaming reveló a sus usuarios lo que traerá para el séptimo mes del año, destacando producciones como Orange Is the New Black temporada 6 y la película Extinción.

Julio es un mes de vacaciones para muchos, por eso Netflix preparó nuevas alternativas para que nadie se mueva ni un solo segundo de la pantalla, así tardemos horas y horas escogiendo qué vamos a ver.

Tomen lista y chuleen sus contenidos favoritos:

Series

“Chicas buenas”: 3 de julio.

“Anne with an E”, temporada 2: 6 de julio.

“Comedians in Car Getting Coffee: Recién hecho -2018”: 6 de julio.

“Juegos sagrados”: 6 de julio.

“¡Samantha!”: 6 de julio.

“Archer”, temporada 9: 13 de julio.

“Sugar Rush”: 13 de julio.

“La Trêve”: 20 de julio.

“Bienvenidos a la familia”: 27 de julio.

“Orange Is the New Black”, temporada 6: 27 de julio.

“Roma: Imperio de sangre”: 27 de julio.

“Bates Motel”, temporada 5: 30 de julio.

Películas

“La noche del demonio: Capítulo 3”: 2 de julio.

“Bajo la piel de lobo”: 6 de julio.

“De caza con papá”: 6 de julio.

“Atrapado en los noventa”: 7 de julio.

“Reporteras en guerra”: 10 de julio.

“El final de todo”: 13 de julio.

“Buenos vecinos 2”: 14 de julio.

“Warcraft: El primer encuentro de dos mundos”: 14 de julio.

“El aviso”: 24 de julio.

“Extinción”: 27 de julio.

“Pixeles”: 28 de julio.

“The End of the Tour”: 31 de julio.

Documentales y especiales

“First Team: Juventus”: 6 de julio.

“Inside the World’s Toughest Prisons”, temporada 2: 6 de julio.

“Capos de la droga”, temporada 2: 10 de julio.

“Salud a la venta”: 27 de julio.

Kids

“A rienda suelta”, temporada 2: 6 de julio

“Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos”: 13 de julio.

“Home: Las aventuras de Tip y Oh”, temporada 4: 20 de julio.

“Luna Petunia: De vuelta en Amazia”, temporada 2: 20 de julio.

“Pato, pato, ganso”: 20 de julio.

“Cupcake y Dino: Servicios generales”: 27 de julio.

“La peor bruja”, temporada 2: 27 de julio.