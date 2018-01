Liam Gallagher intentó reunir de nuevo a Oasis… sin su hermano Noel

Aunque nadie sabe de dónde salió la buena onda que invadió a los hermanos Gallagher en las pasadas épocas navideñas, lo cierto es que llegó hasta ahí.

A través de su cuenta de Twitter, Liam atacó de nuevo a su hermano con una sola frase: “A la mierda la tregua”, pero lo que llamó la atención fueros sus esfuerzos por reunir a Oasis sin la presencia de su hermano mayor.

A través de la red social, un usuario le preguntó: “¿Y si la primera formación de Oasis quisiera reunirse sólo contigo?”, Liam aseguró que deseó hacerlo, pero que los antiguos miembros no estaban dispuestos a rehacer la agrupación.

I did ask them and they weren't up for it

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018