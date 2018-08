Liam Gallagher frena ‘Wonderwall’ para discutir con un guardia de seguridad

Con Liam sobre el escenario cualquier cosa podemos esperar, y esta vez fue el turno para sus fans en España, para ser más exactos en el Sonorama Ribera en Aranda de Duero, cuando el británico decidió detenerse en medio de la emblemática ‘Wonderwall’ para discutir, como lo hace de costumbre.

En ese momento Liam pidió a los músicos que pararan el show para hacerle un reclamo a uno de los guardias de seguridad:

“Ahora, wow. ¿Qué es esto aquí? Se están divirtiendo, hombre. Deja de meterte en sus asuntos. Quieres venir a un concierto en Manchester cuando se apaga correctamente, no tendrás trabajo entonces. Deja de meterte en sus asuntos”, le gritó el menor de los Gallagher en medio del show.

▶ VIDEO | Todo es risa y diversión hasta que hacen enojar a @liamgallagher

En pleno concierto, Liam dejó de cantar para ‘regañar’ a un miembro de seguridad 😯 https://t.co/Anrimyxj8W pic.twitter.com/wp8xA689UW — Milenio ¡Hey! (@Mileniohey) 11 de agosto de 2018

Después devolvió la canción “There are many things that I would like to say to you/But I don’t know how; But I don’t speak Spanish (pero no hablo español)”, haciendo una burla al guardia de seguridad que había interrumpido la presentación.