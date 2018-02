Liam Gallagher asegura que Noel es peor que Donald Trump y Kim Jong-un

Si existe una rivalidad clara con la que soñamos se desvanezca, es la de los hermanos Gallagher, y aunque en épocas navideñas nos ilusionaron con una actitud hermanable, en el 2018 volvieron a mandarse mensajitos llenos de odio.

Un ejemplo claro de ello pasó en los VO5 NME 2018 el pasado 14 de febrero, donde Liam salió reconocido con el “Godlike genius”, celebrando su exitosa carrera musical, contando con sus nuevos proyectos en solitario. Para celebrar su triunfo y como es costumbre, el menor de los Gallagher, lanzó unas duras palabras contra su hermano.

Ante la pregunta de uno de los periodistas le preguntó “¿cuál era su mayor villano?”, sin pensarlo dos veces respondió “Noel”.

Una vez la reportera sonrío por la respuesta, Liam argumentó “Hablo en serio. Te ríes, pero él es peor que Kim-Jun fucking Tung o como se llame. Y es peor que Donald Trump. Es el mayor mentiroso y el más falso en la industria, así que sí, es él. También es peor que Piers Morgan”.

“Noel is worse than Kim and Trump and he´s the biggest liar and the biggest faker in the business” (Liam Gallagher at the NME Awards 2018) pic.twitter.com/q7wSax5q4j

— Oasis Mania (@OasisMania) 15 de febrero de 2018