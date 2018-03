Lex, el perro que se asusta con sus propios ronquidos

El can que se encontraba durmiendo junto a la usuaria de Twitter que publicó el video en sus redes sociales, generó miles de reacciones entre los que vieron, compartieron y comentaron el divertido momento.

El video que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, se volvió viral en un par de horas generando más de 150 mil comentarios y 350 ‘Me Gusta’, lo que disparó la popularidad de Lex, quien tiene su cuenta de Twitter conocida como @axwaclawski.

El perro, que ahora es tendencia en moda también por su forma de vestir, tiene unas gafas y un buzo de capota que le dan mucho estilo en una fotografía que subió luego de que su video se popularizará y como dice la mujer que tiene el cuidado de Lex “así tiene que lucir ya que él tiene millones de visitas”.

How he has to dress now that he has millions of views pic.twitter.com/EWEWUKeknN

— lex (@axwaclawski) 18 de marzo de 2018