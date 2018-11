Le ocultó a su mamá que tenía perforados sus pezones y esta radiografía la delató

El regalito de cumpleaños de Sydney Allen fue la perforación de sus pezones y, aunque les ocultaron la sorpresa a sus padres, pues una visita al médico fue la oportunidad perfecta para que ambos piercings salieran a flote.

“Es un poco conservadora y detesta las perforaciones y los tatuajes”, fue el pretexto para ocultarles las perforaciones a sus padres, sobre todo a su mamá.

La acumulación de líquido en la espina dorsal llevó a la adolescente hasta una revisión médica, tal y como apunta BuzzFeed, donde le realizaron una radiografía de tórax y bueno…. Se armó el problema después de su revelación:

My mom found out I got my nipples pierced today pic.twitter.com/BCRE1dz68f

— Syd (@Sydney_allenn) 23 de octubre de 2018