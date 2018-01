Las dolorosas palabras del novio de Dolores O’Riordan tras su muerte

El compañero en la banda y novio por tres años de dolores O’Riordan, Ole Koretsky, por medio de un comunicado en el portal DARK, expresó su dolor por la muerte repentina de la vocalista de The Cranberries, quien también anunció el lanzamiento del disco en el que estaba trabajando con la irlandesa.

“Mi amiga, mi compañera, el amor de mi vida se ha ido. Mi corazón se ha roto y no tiene arreglo. Dolores es hermosa. Su arte es hermoso. Su familia es hermosa. La energía que continúa irradiando es innegable. Me siento perdido. La echo tanto de menos… Seguiré dando tumbos por este planeta durante un tiempo sabiendo muy bien que ya no hay lugar real para mí ahora mismo”.